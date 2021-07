Verstappen vernedert de rest in in eerste vrije training Silverstone die aan belang gewonnen heeft

Na een weekje rust is het Formule 1 neergestreken in Silverstone voor de GP van Groot-Brittannië.

Dit weekend staat helemaal in het kader van de gloednieuwe sprintrace die zaterdag plaatsvindt. Om de startvolgorde daarvan te bepalen, is vrije training 2 van vrijdagnamiddag vervangen door de kwalificatie voor de sprinttraining.

Daarom is de eerste vrije training veel belangrijker geworden voor de rijders en constructeurs om de wagen te optimaliseren voor de kwalificatie. Normaal gezien krijgen ze 3x 1uur, ditmaal dus maar 1 uur in zijn totaliteit.

En in die eerste vrije training toonde Max Verstappen zich (duidelijk) de snelste. Hij was in zijn Red Bull maar liefst 7 tienden sneller dan eerste achtervolger Lando Norris. Hamilton eindigde een duizendste van een seconde achter Norris op plaats 3. De verschillen achter Verstappen blijven gering maar aan de Nederlander lijkt niets te doen.