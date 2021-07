Sprintrace en daaraan verbonden pole in VK zorgt voor discussie in F1: Verstappen en Vettel spreken zich er over uit

Een nieuwigheid in de F1: een sprintrace die de startorde van de race bepaalt. Verstappen en Vettel hebben er zo hun eigen mening over, net zoals zowat iedereen in het F1-wereldje. Wie de sprintrace wint, start zondag ook op de pole.

"Ik sta ervoor open om de sprintraces te proberen en ik vind het leuk dat we wat minder rijden voordat we de kwalificatie ingaan", zegt Verstappen op zijn officiële website. "Het is lastig om er iets over te zeggen totdat we het dit weekend hebben geprobeerd. Elke race neem je risico’s maar gecontroleerde risico’s, vooral als je strijdt voor een kampioenschap, maar deze ene race zal niet het eindresultaat bepalen."

Vrijdagavond gaan dus nog de traiditionele kwalificaties door in de GP van Groot-Brittanië. Het is echter de sprintrace op zaterdag die zal bepalen wie van op de pole mag vertrekken. "Ik vind dat dat verkeerd is. De pole is de snelst bereikte tijd, de snelste rondetijd in de kwalificaties. Het wordt wat verwarrend", zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan Autosport.com.

GOED VOOR 1 KEER

Al wil de Duitser er nu ook niet te zwaar aan tillen. "Als dit eenmalig is, dan doet het niet veel schade. Maar als we in de toekomst tien sprintraces krijgen, gaat het wat raar worden. De polepositie moet gaan naar diegene die het snelste rijdt in één ronde."