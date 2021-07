Stoffel Vandoorne schuift op maar haalt top tien niet in 2de ePrix van New York, winst is voor Brit van Jaguar Racing

Na pech te hebben in de eerste ePrix van New York, richtte Stoffel Vandoorne zijn blik op de tweede race in de wereldbekende Amerikaanse stad. Vandoorne geraakte in die race echter niet verder dan de twaalfde plaats. Sam Bird knalde in zijn Jaguar naar de zege.

Het waren opnieuw geen succesvolle kwalificaties voor Vandoorne: daar ligt de uitdaging al. In de quali's was Vandoorne terug te vinden in de achterste regionen, met een twintigste plaats. De Belg van Mercedes zou de race dus vanuit het achterveld moeten aanvatten. Bird vertrok op de pole, met Wehrlein en Evans als eerste belagers.

Vandoorne rukte gestaag op tijdens de race, mede door enkele opgaves van concurrenten. Zo ging hij van positie 20 naar positie 12: knappe inspanning, al koopt hij er natuurlijk weinig mee. In de strijd om de overwinning deed Evans het uitstekend: in de loop van de race nam hij de koppositie over van Bird.

1 EN 2 VOOR JAGUAR

Lang duurde dat niet: Bird nam de kop opnieuw over en nadien was Evans vooral betrokken in het duel met Cassidy. Evans rondde dat wel in zijn voordeel af: het was dus 1 en 2 voor Jaguar in New York. Cassidy moest het stellen met plek drie. Voor Vandoorne is het uitkijken naar een race waarin hij nog eens een hoofdrol kan spelen.