Ferme pech voor Stoffel Vandoorne, Duitse overwinning in New York

Het was in New York niet meteen het dagje van Stoffel Vandoorne. En daardoor laat hij ook opnieuw dure punten liggen.

In New York wilde Stoffel Vandoorne graag nog eens in de punten finishen, maar dan moet je natuurlijk in de eerste plaats de eindstreep halen.

Opgave

Onze Belg moest al helemaal achteraan starten door een lekke band in de kwalificaties en raakte nooit in de top-10.

Uiteindelijk moest hij opgeven. Met 54 punten staat Vandoorne nu tiende in de WK-tussenstand, op weliswaar amper 18 punten van de leider. De Duitser Maximilian Günther pakte de overwinning in New York.