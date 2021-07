Formule 1-wereld in rouw: voormalige F1-piloot Reutemann overleden op 79-jarige leeftijd

Een voormalige Formule 1-piloot heeft het leven gelaten: de 79-jarige Carlos Reutemann (op foto in eerste wagen) is na een maand in het ziekenhuis overleden. Reutemann was een Argentijn die in de F1 reed van 1972 tot 1982 voor teams als Brabham, Ferrari, Lotus en Williams.

Reutemann heeft dus gereden voor enkele traditieteams in de F1. Reutemann behaalde in zijn carrière ook twaalf overwinningen in de Formule 1. Zijn laatste zege kwam uitgerekend in de GP van België tot stand in 1981. De Zuid-Amerikaan eindigde dat jaar op de tweede plaats in het WK, zijn beste resultaat ooit.

"Mijn papa is niet meer", schreef zijn dochter Cora op Twitter. Ze deelde ook artikels van overwinningen van haar vader of rouwbetuigingen van anderen uit de F1-wereld. Carlos Reutemann had al langere tijd te kampen met gezondheidsproblemen.

POLITIEKE LOOPBAAN

Na zijn pensioen als F1-piloot wachtte nog een andere carrière: Reutemann ging in de politiek. Hij werd tweemaal gouverneur van Sante Fe en was senator in de eerste kamer van het Argentijns parlement.