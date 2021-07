Coronavirus blijft roet in het eten strooien: deze Grote Prijs gaat dit seizoen niet door

Er zal dit jaar niet in Australië gereden worden met de Formule 1. De organisatie heeft namelijk latren weten dat de GP van Melbourne niet kan doorgaan. Het coronavirus is uiteraard de reden voor deze afgelasting, want de logistieke uitdagingen maken het zo onmogelijk om een Grote Prijs te organiseren.

We regret to announce that the 2021 #AusGP has been cancelled due to restrictions & logistical challenges relating to the ongoing COVID-19 pandemic.#F1 https://t.co/aDmCA8s6nx