Verstappen pakt al derde overwinning op rij en laat Red Bull weer vieren op eigen bodem, geen Hamilton op podium

Max Verstappen beleeft fantastische tijden. Red Bull kon dankzij hem op eigen bodem al vieren in de GP van Stiermarken en nu ook in de GP van Oostenrijk. Voor Verstappen zelf was het al zijn derde overwinning op rij. Zijn WK-concurrent Hamilton haalde het podium niet.

Alle rijders geraakten goed weg behalve Ocon, die na licht contact met andere wagens de strijd al staakte in de openingsronde. Nadat de safety car van de baan ging, zette Pérez de aanval in op de tweede plek van Norris. Pérez geraakte echter in het grind en viel terug naar positie 10. Vervolgens werd het een duel tussen Norris en Hamilton voor plek twee; Daar trok polesitter Verstappen zich allemaal niets van aan: die zette snelste ronde na snelste ronde neer en sloeg zo al een groot gat ten opzichte van Norris. Hamilton kreeg diezelfde Norris uiteindelijk ook te pakken en de McLaren-rijder kreeg ook een tijdstraf van vijf seconden vanwege zijn contact met Pérez eerder in de race. Ook Pérez zou zelf eenzelfde tijdstraf krijgen voor het in het grind duwen van Leclerc. BOTTAS EN NORRIS VOORBIJ HAMILTON Norris werd ook voorbijgestoken door Bottas, maar het was niet allemaal peis en vree bij Mercedes. De wagen van Hamilton haperde: de Brit zag eerst teamgenoot Bottas en vervolgens ook Norris passeren. Met een zee van ruimte achter zich reed Verstappen ondertussen vrolijk rond op de eerste plaats. Verstappen racete fluitend naar de derde zege op rij en deed gouden zaken, ook gelet op de vierde plaats van Hamilton. Het waren Bottas en Norris die respectievelijk op plek 2 en 3 naast Verstappen een podiumplaats in de wacht sleepten. Pérez werd vijfde, Sainz ging in de slotronde voorbij Ricciardo nog naar plaats 6.