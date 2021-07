Max Verstappen rijdt beste tijd in kwalificaties in Oostenrijk, Mercedessen niet in de top drie

Op het moment dat het moet staat Max Verstappen er. De beste tijd in de kwalificaties kwam van hem. Verstappen was nog net sneller dan Norris. Mercedes geraakte met Hamilton en Bottas niet verder dan de vierde en vijfde tijd. Mercedes moet zondag dus aan de bak in de GP van Oostenrijk. Vrijdag waren Verstappen en Hamilton elk de snelste geweest in een oefensessie. Verstappen liet zich zaterdag opnieuw gelden door de beste tijd neer te zetten in de derde vrije training. Bottas en Hamilton hadden respectievelijk de tweede en derde beste tijd. Tijdens de kwalificaties zou het dus nog een heel stuk minder goed uitvallen voor Mercedes. Na de eerste run in Q3 had Verstappen al de snelste tijd voor Lando Norris. Die laatste wist met zijn tweede run de tijd van Verstappen net niet te kloppen. Pérez ging wel nog sneller dan Hamilton en Bottas. De Mercedes-rijders moesten het dus respectievelijk met plek 2 en 3 doen. Verstappen (01:03.720) was de snelste, voor Norris en Pérez. MISLUKTE KWALIFICATIES VOOR FERRARI Voor de Ferrari's waren de kwalificaties zeker een mislukking. Leclerc en Sainz vielen uit de top tien doordat Russell er voor het eerst met zijn Williams ingeraakte. Ook kopzorgen voor Esteban Ocon: de Fransman van Alpine overleefde voor de tweede GP op rij Q1 niet. Lees ook... Lewis Hamilton gaat langer door in de Formule 1 en tekent contractverlenging



