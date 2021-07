Lewis Hamilton gaat langer door in de Formule 1 en tekent contractverlenging

Lewis Hamilton heeft momenteel net als Michael Schumacher zeven wereldtitels achter zijn naam. Dit jaar lijkt het voor Hamilton een zwaardere strijd te worden om wereldkampioen te kunnen worden. Max Verstappen leidt momenteel in de WK-stand. De laatste jaren doen ook al hardnekkiger geruchten de ronde over een mogelijk pensioen van Hamilton als F1-rijder.

Dat is alleszins nog niet voor meteen: Hamilton heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Mercedes voor twee jaar. Dat betekent dat de Brit zeker tot 2023 in de Formule 1 actief zal zijn en zal blijven jagen op wereldtitels.

Two more years. 👊



We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with the Team until at least 2023!