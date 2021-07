Mercedes doet weer volop mee na prima tweede oefensessie en stuurt zo signaal naar Verstappen

Max Verstappen is dé man van de laatste races, maar bij Mercedes gaan ze niet op hun lauweren rusten. De Duitse renstal kende een prima tweede oefensessie in de GP van Oostenrijk. Lewis Hamilton reed de snelste tijd, voor teamgenoot Valtteri Bottas.

Verstappen was de snelste in de eerste vrije training. Ook in FP2 zette hij al snel opnieuw het snelste rondje neer, met Bottas die een voorlopige tweede tijd reed. Tijd voor een overname, dacht Lewis Hamilton. Toen de Brit zich voor het eerst op de baan begaf, reed hij het snelste rondje. De nieuwe tijd van Verstappen was slechts goed voor een derde plaats.

REGENACHTIGE DREIGING

De teams moesten ook al gauw gaan rekening houden met de weersomstandigheden: er leek immers regen en onweer op komst. Er was veel gespeculeerd, maar uiteindelijk gingen alle rijders toch weer de baan op. Het einde van de sessie naderde immers.

Een tijd van 01:04.523 schonk Lewis Hamilton de overwinning in deze oefensessie. De Brit was bijna twee tienden van een seconde sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Verstappen moest vrede nemen met de derde tijd. Toch een signaal van Mercedes-mannen naar Max Verstappen: ze gaan hem de zege in Oostenrijk zeker niet cadeau geven.