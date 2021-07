Max Verstappen klopt de Ferrari's in eerste vrije training in de GP van Oostenrijk

Verstappen won nog maar pas op Oostenrijkse bodem, in de GP van Stiermarken. De GP van Oostenrijk is nu zelf aan de beurt. Max Verstappen lijkt alvast door te gaan op het elan van de voorbije weken. In de eerste vrije training was de rijder van Red Bull de snelste.

Voor een keertje kwam de grootste concurrentie niet van Mercedes. Bij de Duitse renstal halen ze nog niet het maximum uit de wagen, aangezien het nog maar over de eerste oefensessie gaat. Valtteri Bottas reed de vierde tijd, Lewis Hamilton zelfs pas de zevende tijd. VERSTAPPEN TWEE TIENDEN SNELLER DAN FERRARI'S Bij Ferrari gingen ze er wel vol voor, met ook verscheidene bandentypes voor de rijders. Charles Leclerc was nipt sneller dan zijn teamgenoot Carlos Sainz. Beiden moesten ze wel nog Max Verstappen voor laten gaan. Die was met een rondje van 01:05.143 meer dan twee tienden van een seconde sneller dan de Ferrari's. Leclerc werd dus tweede in deze vrije training, Sainz derde. De top zes van FP1 werd volgemaakt door een AlphaTauri en zowaar een Alpha Romeo. Yuki Tsunoda en Kimi Räikkönen klokten de respectievelijk vijfde en zesde beste tijd.

