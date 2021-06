Thierry Neuville verspeelt overwinning door onfortuinlijke opgave

Alweer geen overwinning voor Thierry Neuville, die aanvankelijk aan de leiding lag. Een opgave heeft hem de zege gekost in Kenia. Neuville lag op schema voor de overwinning, tot hij een steen raakte en een droom veranderde in een nachtmerrie.

Na veertien klassementsritten lag Neuville nog altijd op kop in de Rally van Kenia. Voor aanvang van die rit lag Neuville een minuut voor. Ook na die rit lag Neuville nog op kop, maar de kloof op Katsuta was slechts 11 seconden en die op Ogier 16 seconden.

OPHANGING BESCHADIGD

Maar nog veel erger: Neuville kon niet meer voort, de schade aan de wagen was te groot. Neuville had een steen geraakt en zijn ophanging aan de rechterzijde brak. Het was dus een vroegtijdig einde van de wedstrijd voor hem en zijn copiloot Wydaeghe.

Katsuta kreeg zo de leiding in de schoot geworpen, maar werd nog voorbijgestoken door Ogier. De Fransman pakte uiteindelijk de zege in Kenia, met een voorsprong van 21 seconden op Katsuta en een bonus van 1'09" op Tänak. Ogier is nu ook nog steviger leider in de WK-stand. Ogier staat derde in het WK, maar volgt al op 56 punten van Ogier.