Max Verstappen pakt tweede overwinning op rij na dominante prestatie en is steviger WK-leider

Het blijft Max Verstappen voor de wind gaan. Zijn tweede overwinning op rij is een feit na een nieuwe goede prestatie in de GP van Stiermarken. Lewis Hamilton pakte plek twee, maar dat zal de pret bij Red Bull niet bederven: het team won op eigen bodem in Oostenrijk.

Max Verstappen pakte de polepositie in de GP van Stiermarken en zette die ook om tijdens de race. De Nederlander domineerde van begin tot einde. Een snelle pitstop liet hem ook toe om zijn koppositie te behouden en vervolgens naar de overwinning te knallen. BOTTAS HOUDT PLEK DRIE VAST Heel erg spannend was de slotfase niet, want vooraan waren de plaatsjes vrijwel verdeeld. Hamilton reed op de tweede plaats, Bottas op plek drie en Pérez op plaats vier. Pérez naderde nog wel op Bottas, maar hem passeren lukte niet meer. Twee Mercedessen dus op het podium, maar wel Max Verstappen op het hoogste schavotje. De Red Bull-rijder is na deze GP dan ook nog steviger leider in de WK-stand.