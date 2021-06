Formule 1 verlaat Sochi in 2023 en trekt naar Sint-Petersburg

Goed nieuws voor veel Formule 1-fans want de GP van Rusland zal vanaf 2023 niet meer in Sochi plaatsvinden.

Goed nieuws het circuit van Sochi is niet echt geliefd bij de fans. Het is vaak een van de saaiste raceweekens van het jaar zonder veel inhaalmanoeuvres. De Formule 1 komt er sinds 2014 en was nooit a fan's favourite.

Maar de Formule 1-organisatie heeft dus aangekondigd dat het circus vanaf 2023 zijn heibel ergens anders zal zoeken. De GP van Rusland vindt vanaf dan plaats in Sint-Petersburg op een circuit dat hetontworpen is door Hermann Tilke, de huisarchitect van de F1.