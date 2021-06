Na sterke vrijdag van Verstappen laat Hamilton zien klaar te zijn voor kwalificaties

De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen gaat voort. Laatstgenoemde was vrijdag het snelste in de eerste twee vrije trainingen van de GP van Stiermarken. Ook Hamilton liet zich niet onbetuigd en hij was dan weer het snelste in de derde oefensessie. Dat belooft voor de kwalificaties.

Op de eerste dag van het raceweekend was er dus vooral goed nieuws voor Max Verstappen. Met een rondje van 01:05.910 troefde de WK-leider Gasly, Hamilton en Bottas af in de eerste vrije training. In de volgende sessie was er een vreemde spin van Bottas in de pitlane. Die zette deze keer dus niet één van de betere tijden neer. Vestappen deed dat wel opnieuw: 01:05.412. Ricciardo, Ocon en Hamilton maakten de top vier rond in de tweede vrije training. In FP3 op zaterdag werd Verstappen dan toch een keertje geklopt. Door wie anders dan Lewis Hamilton? De Brit haalde nog eens alles uit zijn Mercedes en klokte af op 01:04.369. Zo was Hamilton bijna twee tienden van een seconde sneller dan Verstappen. SNELSTE VIER TIJDEN VAN MERCEDES EN RED BULL IN FP3 Nog één rijder dook ook onder de minuut en vijf seconden: Valtteri Bottas. Op plek vier vonden we Sergio Pérez. Ook in de GP van Stiermarken zal het wanneer het om de knikkers gaat dus wellicht een strijd worden tussen Mercedes en Red Bull.