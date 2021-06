Thierry Neuville heeft leidersplaats beet in WRC Kenia

Thierry Neuville is goed bezig in de WRC van Kenia. Na de tweede dag staat onze landgenoot namelijk aan de leiding. Neuville staat in het klassement voor de Japanner Takamoto Katsuta en de Est Ott Tänak.

Het werd een zware dag in Kenia, maar voor Thierry Neuville heeft het goed uitgepakt. Onze landgenoot staat namelijk aan de leiding in het klassement. De Belgische rijder van Hyundai heeft al een mooie voorsprong bij elkaar gereden. Volgens Sporza volgt de Japanner Takamoto Katsuta van Toyota namelijk al op 18 seconden. Het verschil met de nummer drie, de Est Ott Tänak van Hyundai, is zelfs al bijna een minuut. Tänak volgt op 55 seconden.