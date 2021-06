Grote Prijs van Singapore gaat dit seizoen niet door en wordt vervangen door een andere Grote Prijs

Geen Grote Prijs van Singapore dit seizoen. Door het coronavirus werd deze Grote Prijs namelijk geschrapt van de kalender. Toch is er nog een vervanger gevonden, want de Grote Prijs van Turkije komt in de plaats.

De Grote Prijs van Turkije werd al geschrapt, maar het zal nu toch plaatsvinden in oktober. Het neemt gewoon de plaats in van de Grote Prijs van Singapore tussen 1 en 3 oktober.

We're excited to confirm that Turkey will re-join the 2021 calendar!



We return to Intercity Istanbul Park from October 1-3, the original date of the Singapore Grand Prix#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/PaSnw97Kk7