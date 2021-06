🎥 Zesvoudig wereldkampioen komt spectaculair ten val na crash: schade lijkt mee te vallen

Marc Marquez is opnieuw zwaar ten val gekomen in de Moto GP. In het Nederlandse Assen stond vandaag de tweede oefentraining op het programma en daarbij kwam Marquez spectaculair ten val.

Marc Marquez heeft de voorbije maanden nog niet veel plezier beleefd aan de Moto GP. De zesvoudige wereldkampioen was er in het vorige seizoen niet bij door een armbreuk en ook nu is het afwachten wat de schade is.

In het Nederlandse Assen kwam Marquez namelijk opnieuw zwaar ten val. Zoals u op de beelden van Eurosport kan zien, vloog Marquez zelfs in de lucht. Hij kon daarna wel wandelen, maar het is niet duidelijk of hij er een blessure aan heeft overgehouden.