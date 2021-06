Stoffel Vandoorne finisht buiten de top tien in tweede race in Puebla, winst voor Venturi Racing-rijder

Na zijn zevende plek in de eerste ePrix van Puebla trachtte Stoffel Vandoorne in de tweede race in Mexico beter te doen. Dat bleek gezien zijn startpositie niet mogelijk. Vandoorne won nog enkele plaatsjes, maar geraakte niet in de top tien. De winst was voor Mortara.

In het eerste wedstrijdgedeelte reden Rowland, Mortara en Wehrlein elk om beurt aan de leiding. Mortara won die strijd om de koppositie. Wehrlein joeg hem bij momenten nog op, maar in het laatste halfuur gaf Mortara de zege niet meer prijs.

WEINIG ENERGIE OVER

Winst dus voor de Zwitserse Italiaan van Venturi Racing. Op het einde was het wel nog kantje boord. In de Formule E komt her er immers op aan de energie van de wagen goed te beheren. Zowat het hele veld had echt niet veel energie meer over en zeker ook Mortara niet. Toch waren er geen uitvallers meer aan het einde en dus ook geen onverwachte wendingen.

Stoffel Vandoorne was van start gegaan in het achterveld. In de loop van de race slaagde Vandoorne er wel in op te schuiven. De Belg van Mercedes rukte op van positie 18 naar positie 12. Uiteindelijk werd het de dertiende plaats voor Vandoorne in de tweede race in Puebla.