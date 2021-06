🎥 Nederlandse commentator gaat helemaal los bij inhaalmanoeuvre Verstappen: "Hij koooomt! Kdang! Kbam! Hebben!"

Bij Ziggo Sport werd commentaar gegeven bij de actie van Verstappen zoals alleen Nederlanders dat kunnen. De tv-commentator liet zich helemaal gaan. "Daar komt ie aan. Hij komt! Hij komt! Hij koooooomt, hij komt, hij kooomt! Jezus, wat vet."

Er kwam zelfs een vloekwoord bij te kijken dat niet door de censuur geraakt. "Holy ****, wat vet. De eerste beste mogelijkheid. Kdang! Kbam! Hebben! Maar nou nog uitrijen." Ook dat laatste deed Verstappen probleemloos, waardoor hij de zege op zak stak. Als de reactie van die commentator een waardemeter is voor het enthousiasme voor Verstappen in Nederland, worden ze daar stilaan gek.

Max Verstappen's brilliant overtake is even better with the Dutch commentary! šŸ˜



šŸ“» @ZiggoSportF1 #FrenchGP šŸ‡«šŸ‡· #F1 pic.twitter.com/fDkLoB0e1y