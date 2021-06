Zevende plaats voor Stoffel Vandoorne in ePrix van Mexico, overwinning voor Braziliaan

Stoffel Vandoorne is er niet in geslaagd om de ePrix van Mexico op zijn naam te zetten. Onze landgenoot moest tevreden zijn met de zevende plaats. De overwinning was voor de Braziliaan Lucas Di Grassi.

Toch leek Lucas Di Grassi de overwinning niet binnen te halen, want niet hij, maar wel Pascal Wehrlein kwam als eerste over de meet in de ePrix van Mexico. De Duitser werd echter gediskwalificeerd. Een mooie overwinning dus voor de Braziliaan Lucas Di Grassi. Stoffel Vandoorne moest volgens Het Laatste Nieuws dan weer tevreden zijn met de zevende plaats. In de tussenstand staat Vandoorne nu op de zesde plaats.