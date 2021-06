Max Verstappen wint in Frankrijk na tactisch sterke zet van Red Bull Racing, Lewis Hamilton moet tevreden zijn met tweede plaats

Max Verstappen heeft een goede zaak gedaan in de Formule 1. De Nederlander van Red Bull Racing haalde het in de Grote Prijs van Frankrijk voor Lewis Hamilton en verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement.

Goede prestatie van Max Verstappen in Frankrijk. Lewis Hamilton leek namelijk op weg naar de zege, maar dankzij een slimme bandenwissel bij Red Bull Racing kon Verstappen in de voorlaatste ronde alsnog over de Brit van Mercedes. Hamilton moest dus tevreden zijn met de tweede plaats en door deze overwinning verstevigt Verstappen zijn leidersplaats in het klassement. Perez, ploegmaat van Verstappen, eindigde op de derde plaats en Bottas werd vierde.