Strijd tussen Red Bull en Mercedes gaat voort: Verstappen toont snelheid opnieuw en pakt de pole in Frankrijk

Red Bull en Mercedes blijven de toonaangevende teams in de F1. Met Max Verstappen als de man die momenteel het meeste indruk maakt. Na in de twee laatste oefensessies het snelst te zijn, was hij dat ook in de kwalificaties van de GP van Frankrijk.

De twee rijders van zowel Red Bull als Mercedes bezetten de top vier in de kwalificaties. Het is wel duidelijk dat Verstappen zich opperbest voelt in zijn bolide op Circuit Paul Ricard. De Nederlander was weer ontzettend snel onderweg en dook als enige onder de 1'30". VERSTAPPEN KLOPT HAMILTON De uiteindelijke tijd van Verstappen in Q3: 1:29.990. Daarmee was hij twee tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton, die ook wel op rij 1 van start gaat. Dat belooft weer een boeiend gevecht te worden tussen de twee kandidaat-wereldkampioenen. Bottas kent ook wel zijn betere dagen in dit voor hem tegenvallend seizoen: de Fin legde beslag op plek drie, Pérez op plaats vier. De derde startrij zal ingenomen worden door Carlos Sainz van Ferrari en Pierre Gasly van AlphaTauri.