Romain Grosjean mag ex-teammaat verwelkomen in IndyCar

Vorig jaar waren ze nog ploegmaat in de Formule 1 bij Haas, dit jaar rijden Romain Grosjean en Kevin Magnuessen allebei in de IndyCar.

Grosjean en Magnussen hadden niet altijd de beste verstandhouding met elkaar, dat leerde de Netflix-serie Drive to Survive ons al. De Fransman en de Deen waren echter wel drie jaar lang teammaats bij Haas tot Gunther Steiner besloot om ze allebei te laten gaan en met het duo Schumacher-Mazepin voor jeugdig enthousiasme te gaan.

Romain Grosjean vond snel een nieuw racezitje in de IndyCar-series maar rond K-mag bleef het lange tijd stil.

Dit weekend zullen Magnussen en Grosean echter opnieuw op hetzelfde circuit te zien zijn, maar deze keer zullen ze tegen elkaar rijden. De Deen is namelijk opgebeld door het IndyCar-team van McLaren om Rosenqvist te vervangen die nog herstellende is van een zware crash.

"Het is nu zo'n 8 maanden geleden dat ik in een racewagen heb gezeten. Ik, heb in mijn leven het geluk gehad om met wat fantastische auto's te rijden en deze IndyCar hoort zeker tot dat lijstje. Het zal niet makkelijk worden zonder voorbereiding maar ik ben super enthousiast!", klinkt het bij Magnussen.