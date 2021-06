Max Verstappen trekt goede lijn door en heeft nu in twee van drie oefensessies snelste tijd gereden

Max Verstappen en Red Bull mogen niet klagen over hun oefensessies in Frankrijk. Verstappen was ook in de derde vrije training de beste, nadat hij ook al in de tweede oefensessie de snelste tijd had neergezet. Dat belooft voor de kwalificaties.

Met een rondje van 1.31.300 maakte Verstappen best veel indruk in de derde vrije training. Die tijd was immers veel beter dan het snelste rondje van de voornaamste concurrenten. Bottas reed de tweede snelste tijd, maar was dan nog zeven tienden van een seconde trager dan Verstappen. De top drie werd afgesloten door de snelste man van Ferrari in deze vrije training, Carlos Sainz. Die gaf acht tienden van een seconde toe op Verstappen. Red Bull en Mercedes hadden twee rijders in de top vijf, met een vierde beste tijd voor Pérez en de vijfde tijd voor Hamilton.