Max Verstappen kan nu wel tijd van Bottas kloppen met weliswaar zéér miniem verschil

In de eerste vrije training in Frankrijk was Valtteri Bottas het snelst. Max Verstappen zorgde er voor dat de Fin niet ook in de tweede sessie de beste tijd reed. Deze keer was Verstappen de snelste, al scheelde het geen haar. Het verschil tussen de twee: acht duizendsten van een seconde.

Het snelle rondje van Verstappen werd neergezet in een tijd van 1:32.872. Daarmee was de Nederlander van Red Bull dus acht duizendsten seconde sneller dan Bottas. Ook wel een teken dat Mercedes zich niet onbetuigd liet in deze oefensessie, want de derde tijd was voor Lewis Hamilton. PRIMA OEFENSESSIE VOOR ALPINE De Brit gaf wel twee tienden van een seconde toe op Verstappen, toch al een iets groter kloofje. Ook voor Alpine was het een prima oefensessie, want het had de vierde en zesde snelste man. Met Alonso op positie 4 en Ocon, die zopas zijn contract verlengde, op positie 6. Tussen die twee teamgenoten psoitioneerde zich nog een Ferrari, namelijk die van Charles Leclerc. Met een verschil van zes tienden van een seconden ten opzichte van Verstappen reed Leclerc naar de vijfde plaats.