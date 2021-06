Ploegmaat van Fernando Alonso ziet sterke seizoensstart beloond en tekent bij tot 2024

Bij het team van Fernando Alonso zijn ze een contractverlenging overeen gekomen. Met zijn ploegmaat welteverstaan. Esteban Ocon blijft dus langer bij Alpine. Door de terugkeer van Alonso in de F1 dreigde Ocon de tweede rijder te worden, maar hij houdt zich goed staande.

Bij Alpine stellen ze dan ook vast dat de 24-jarige Ocon jaar na jaar progressie blijft maken. In 2020 reed de Fransman bij Renault, de voorganger van Alpine. Voordien had hij er twee jaar bij Force India opzitten. Zijn debuut in de F1 maakte Ocon in 2016 bij Manor.

In de eerste races van het seizoen was Ocon verrassend meer dan de evenknie van Alonso, met als beste resultaat een zevende plaats in de GP van Portugal. Door met pech uit te vallen in Azerbeidzjan heeft Alonso inmiddels wel een puntje meer. Ocon staat twaalfde in de WK-stand.

VERTROUWEN

Bij Alpine hebben ze in elk geval er vertrouwen in dat er nog meer moois kan volgen van Ocon. Hij heeft bijgetekend tot het einde van 2024 eb zal dus ook de volgende drie seizoenen voor de renstal uitkomen.