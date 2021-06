Thierry Neuville houdt podiumplaats vast in Rally van Sardinië, achterstand op WK-leider dikt wel aan

Thierry Neuville heeft geen plaats meer moeten inleveren en eindigde dus op het podium in Sardinië. Het werd de derde plaats voor de Belg, terwijl Ogier naar de overwinning vlamde. Die laatste is dus ook steviger leider in de WK-stand.

De verschillen van rijder tot rijder waren al behoorlijk groot bij het ingaan van de laatste dag. Het was dus weinig waarschijnlijk dat er nog veel zou veranderen. Ogier stond aan de leiding, met Evans als eerste achtervolger en Neuville op de derde plek. Die posities werden ook behouden, er wijzigde effectief niets meer in de top drie. Neuville won wel nog de Power Stage en verzamelde zo nog vijf extra WK-punten. Neuville finishte de Rally van Sardinië op 1'05" van winnaar Ogier. De kloof tussen de Fransman en Evans was 46 seconden. BIJNA 30 PUNTEN VERSCHIL Ogier is bezig aan zijn laatste rallyseizoen, maar doet het daarin tot dusver uitstekend. De achterstand van Neuville en zijn copiloot Wydaeghe op Ogier in de WK-stand bedraagt nu 29 punten.