Crash van Verstappen verandert droom in nachtmerrie, Pérez straft mindere pitstop bij Mercedes wel nog af

Niet het Ferrari van polesitter Leclerc, wel het Red Bull van Sergio Pérez ging met de overwinning aan de haal. Eigenlijk had die voor diens teamgenoot Verstappen moeten zijn. Die leek een gouden zaak te doen, maar een late crash besliste er anders over.

Leclerc vertrok dus van op de pole, maar Hamilton geraakte wel in zijn buurt en maakte van zijn slipstream gebruik om na een paar ronden aan de leiding te gaan. Ook Verstappen zette de aanval in. Leclerc sloeg die een paar keer af dankzij DRS. Toen de Ferrari-rijder daar een keertje niet over beschikte, was hij niet opgewassen tegen Verstappen.

MATIGE PITSTOP HAMILTON

De Ferrari verloor behoorlijk wat snelheid op het circuit van Baku en zo dook ook Pérez de top drie in. Nog meer goed nieuws bij Red Bull: het voerde een fantastische pitstop uit bij de wagen van Verstappen. Veel beter dan de matige pitstop van Mercedes deed Hamilton. Het gevolg: Verstappen ging naar positie 1, Pérez naar 2 en Hamilton reed plots op plek drie.

PUNTEN WEG VOOR VERSTAPPEN EN HAMILTON

Nadat Stroll in de barrières reed, kwam er wel even een safetey car aan te pas, maar dat veranderde niets aan de posities in de top drie. Kort voordien was Vettel wel opgerukt naar plaats vier, ook opmerkelijk. Verstappen stevende ondertussen op de zege af, tot het droomscenario veranderde in een nachtmerrie: de Nederlander crashte in de muur, weg waren al die punten.

Na een nieuwe safety car reed zijn ploegmaat Pérez naar de overwinning, voor Vettel en Gasly. Want Hamilton verremde zich compleet bij de herstart en finishte ook buiten de punten! Knotsgekke slotfase dus, we onthouden vooral de overwinning van Pérez.