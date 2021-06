Thierry Neuville ligt op schema voor podium in Sardinië, leider dankt opgaves van concurrentie

Het gaat in Sardinië alvast een stuk beter voor Thierry Neuville dan in de vorige rally in Portugal. Toen was Neuville de grote pechvogel. Die rol is in Sardinië weggelegd voor een paar anderen. Neuville ligt op schema voor het podium, Ogier voor winst.

Het was prima begonnen voor Neuville met winst in de shakedown, maar in de eigenlijke race was het Tänak die de lakens uitdeelde. Diens geluk zou echter ook niet blijven duren, want Tänak moest opgeven en zo kwam Ogier aan de leiding. Sordo, Evans en Neuville meldden zich als eerste achtervolgers. Ook Sordo kreeg met pech te maken en moest eveneens de strijd staken. Niet te veel fouten maken lijkt voor Ogier dus al voldoende om met de zege aan de haal te gaan in Sardinië. MINUUT TUSSEN OGIER EN NEUVILLE Na zestien klassementsritten sluit Ogier zaterdag af op de leidersplaats. Evans is tweede op 38,9 seconden. Neuville is door de opgave van Sordo naar plek drie gesprongen, maar volgt wel al op 1 minuut, 1 seconde en 6 tienden van de leider. Neuville heeft wel een ruime bonus op de rijders achter hem. Het podium zou hem niet meer mogen ontsnappen.