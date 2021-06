Formule 1 komt met teleurstellend nieuws: deze Grote Prijs zal dit seizoen niet doorgaan

Er wordt een Grote Prijs afgelast dit seizoen. De Formule 1 heeft vrijdagavond namelijk laten weten dat de Grote Prijs van Singapore dit seizoen niet zal doorgaan. De race organisatie heeft het nieuws bevestigd.

Het coronavirus lijkt aan kracht af te nemen, maar toch blijft het in de sportwereld voor problemen zorgen. Zo heeft de Formule 1 vrijdagavond laten weten dat de Grote Prijs van Singapore dit seizoen niet zal doorgaan.

Het is voorlopig niet duidelijk of de Grote Prijs nog vervangen zou worden, maar in Singapore zal er zeker niet meer gereden worden in 2021.