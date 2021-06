Charles Leclerc voor tweede GP op rij het snelst in kwalificaties, verschillende crashes op dag voor de race

Charles Leclerc was in Monaco al de snelste in de kwalificaties. Toen kon de Monegask de race niet eens rijden vanwege schade aan de wagen. In Azerbeidzjan krijgt Leclerc een nieuwe kans. Hij onderstreepte de verbeterde snelheid bij Ferrari door opnieuw naar de pole te rijden.

De racedag begon met de derde vrije training, die aangaf dat bocht 15 op het circuit in Baku toch wel een uitdaging is voor verschillende rijders. Ook Max Verstappen crashte in die bocht. Zijn bolide moest dus opgelapt worden voor de kwalificaties. Pierre Gasly zette in zijn AlphaTauri de snenlste tijd neer, voor Pérez en Hamilton.

Dan was het op naar de kwalificaties, met ook daar voldoende crashes. Eerst bij Giovinazzi en Stroll, die zo geen tijd achter hun naam kregen. Zo lagen ze er samen met Latifi, Schumacher en Mazepin uit na Q1. In Q2 was het Ricciardo die tegen de barrières aanknalde. Ook Vettel, Ocon, Räikkönen en Russell geraakten niet bij de beste tien.

KWALIFICATIES EINDIGEN ONDER RODE VLAG

Na een eerste poging in Q3 had Leclerc virtueel de pole in handen, aangezien de Ferrari-rijder sneller was dan Hamilton, Verstappen en Sainz. De sessie eindigde toepasselijk met Tsunoda en Sainz in de muur. Die omstandigheden betekenden ook dat de snelste tijd van Leclerc bleef staan. Hamilton vertrekt in de GP van Azerbeidzjan vanop plek twee. Verstappen en Gasly zullen de tweede rij innemen.