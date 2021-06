Verstappen maakt indruk tijdens eerste rondjes in GP van Azerbeidzjan

Max Verstappen zette deze morgen de beste tijd neer tijdens de eerste vrije training op het circuit van Bakoe ter voorbereiding van de GP van Azerbeidzjan. De Nederlander reed 19 ronden en deed dat met zachte banden, hij reed ook beduidend sneller dan de snelste tijd van 2019.

De twee rijders van Ferrari, Charles Leclerc en Carlos Sainz, waren net iets trager dan de Nederlander. Leclerc reed 43 duizendste trager en Sainz 337 duizendste. Afwachten nu of Verstappen zijn goeie prestatie kan doortrekken naar zondag en verder zal kunnen uitlopen in de ranking op de rest.

