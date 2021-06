Red Bull boven: Perez snelste in oefensessie Bakoe, Verstappen tweede, Hamilton laat het afweten

Ook deze middag kwamen de F1-piloten in actie op het circuit van Bakoe voor nog een sessie extra vrije trainingsronden. Vanmorgen was de Nederlander Max Verstappen de snelste, deze namiddag is dat Sergio Perez geworden, die meteen ook de snelste van vandaag was.

Perez was 101 duizendste sneller dan Max Verstappen, de Mexicaan reed 22 ronden en de Nederlander 23. Red Bull boven dus in de GP van Azerbeidzjan op dit moment. De twee rijders van Ferrari eindigden derde en vierde. De andere toppers lieten het voorlopig nog afweten… Ook Lewis Hamilton, de eerste achtervolger van Verstappen in de rangschikking, liet het afweten vandaag. “Doe wat we moeten doen, ik ga niet sneller gaan. Ik weet niet hoe het komt dat ik zoveel achterloop”, aldus De Brit tijdens de wedstrijd tegen zijn team toen hij meer dan een seconde trager reed dan Sergio Perez. Afwachten nu of het ook allemaal zo zal lopen deze zondag. 🚨 FP2 CLASSIFICATION 🚨@redbullracing are FLYING 🚀



But @ScuderiaFerrari aren't far behind 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/07lnf4hwyH — Formula 1 (@F1) June 4, 2021