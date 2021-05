Verstappen moet WK-leidersplaats verdedigen in Azerbeidzjan, waar hij nog nooit op podium stond: "Verwacht een sterk Mercedes"

Het lijkt voorlopig wel het jaar te zijn van Max Verstappen in de F1. Tot vorig weekend had hij nog nooit gewonnen in Monaco of aan de leiding gestaan van de WK-tussenstand. Vorige zondag sloeg hij twee vliegen in één klap.

Verstappen reed in Monaco van start tot finish op de eerste plaats in Monaco en controleerde de race op een rustige manier. WK-tegenstander Lewis Hamilton zat een hele race vast in het verkeer en kon niet voorbij de Alpha Tauri van Pierre Gasly. Met de GP van Azerbeidzjan staat er volgend weekend opnieuw een stratencircuit op het programma, maar de circuit svan Bakoe en Monaco zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Op een lastige kasteel-secttie na, heeft het circuit van Bakoe namelijk enkele lange rechte stukken die in Monaco onbestaande zijn. Verstappen zal alleszins beter moeten doen dan zijn voobije passages Azerbeidzjan. De Nederlander kon namelijk nog nooit op het podium staan van de GP. "Het is niet mijn meest favoriete circuit op de kalender. Ik heb nog nooit op het podium gestaan, tijd om die statistiek te doorbreken. Al verwacht ik wel dat Mercedes heel sterk zal zijn", vertelt de Red Bull-rijder.