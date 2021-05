Fernando Alonso heeft het moeilijk: "Meer tijd nodig dan ik vermoed had"

Fernando Alonso is zelf niet tevreden over zijn comeback in de F1. Blijkbaar eisten de twee jaar afwezigheid toch hun tol.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft het niet gemakkelijk bij Alpine. Tijdens de races kan hij teamgenoot Ocon niet bijhouden.

“Ik denk eerlijk gezegd dat de hoeveelheid plezier en opwinding waarschijnlijk hoger is dan wat ik had verwacht,” vertelt Alonso aan Racer. ”Ik geniet echt van elke ronde die ik op de baan ben. Ik geniet van de voorbereiding en ik geniet van de meetings over de afstelling van de wagen. Dingen die voorheen het ergste deel van het weekend waren. Nu geniet ik zelfs daarvan, niet alleen van de tijd op het circuit, maar ook van de tijd daarbuiten geniet ik meer dan in het verleden.”

Het rijden en de resultaten zijn minder dan verwacht. “Misschien vond ik het iets moeilijker dan ik waarschijnlijk had verwacht. Het is niet dat ik het vanzelfsprekend vond dat de resultaten vanzelf zouden komen. Ik wist dat de voorbereiding nodig was en dat de uren in de simulator en de 2018-tests in Bahrein en Abu Dhabi nodig waren, dus daar had ik op geanticipeerd. Maar ik heb nog steeds moeite om het potentieel dat in de wagen zit maximaal te benutten.”

Ook andere coureurs beleefden een moeilijk eerste seizoen bij het team. “Ik denk dat het ook iets te maken heeft met de filosofie van Renault/Alpine. De meeste rijders die hierheen kwamen hadden het in hun eerste jaar moeilijk. Dus er is iets, we denken dat we enig idee hebben wat de oorzaak ervan is, maar het heeft misschien meer tijd nodig dan toen ik vorig jaar tekende om terug te komen. Ik dacht dat ik binnen drie of vier races op 100 procent zou zijn, en ik denk nu dat het acht of negen races zal duren.”