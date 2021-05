Thierry Neuville sprokkelt nog wat kruimels in Power Stage, Evans geeft zege in Portugal niet meer weg

De Rally van Portugal was eigenlijk al een tegenvaller voor Thierry Neuville. Het enige wat er op de laatste dag nog in zat, was er nog het beste van maken. Dat deed Neuville ook in de Power Stage. De overwinning is Portugal is voor Elfyn Evans.

Neuville had in de loop van de rally al twee keer moeten opgeven. Het enige wat hem nog restte, is nog wat punten sprokkelen in de Power Stage. Dat lukte ook: Neuville eindigde in die rit tweede, wat hem toch nog vier puntjes opleverde. Aan de top van de rangschikking veranderde er niets meer. Elfyn Evans heeft de overwinning in de Rally van Portugal dus niet meer afgegeven. De Toyota-rijder haalde het met 28 seconden voorsprong op de Spanjaard Sordo. 1 PLEK VERLIES VOOR NEUVILLE IN WK-STAND In de WK-stand blijft Sébastien Ogier aan de leiding, maar Evans nadert nu wel tot op twee punten. Neuville zakt van positie twee naar drie.