Thierry Neuville focust na tweede opgave op powerstage en Welshman pakt de leiding in Portugal

Het mag voorlopig niet zijn in de Rally van Portugal voor Thierry Neuville. Onze landgenoot is er zowat de grote pechvogel nadat zijn wagen beschadigd raakte. Een veel positiever verhaal valt er te rapen bij Elfyn Evans, de nieuwe leider.

Thierry Neuville lag vrijdag op koers voor een podiumplaats, tot hij na een fout moest opgeven. Zaterdag ging hij opnieuw van start, maar zijn team haalde hem vroegtijdig op koers. De schade aan de wagen moest opnieuw herbekeken worden. Neuville focust volop op de laatste dag van de rally en op de powerstage, waar nog wel wat punten te verzamelen vallen.

De rally winnen gaat hij alleszins niet doen. Het is Elfyn Evans van Toyota die er het beste voor staat. Evans is de nieuwe leider nadat Tänak zijn ophanging beschadigde. Ook voor hem een opgave dus, net als in de Rally van Monte Carlo.

TOYOTA KAN GOEDE ZAKEN DOEN

Evans hoeft enkel nog Sordo te vrezen voor de zege in Portugal. Toyota kan goede zaken doen, want met Evans heeft het niet enkel de leider in huis. Met de voorlopige derde plaats van Ogier heeft het virtueel twee mannen op het podium.