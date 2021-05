Max Verstappen controleert van begin tot einde in Monaco en slaat dubbelslag, fiasco voor Mercedes

Max Verstappen heeft in de GP van Monaco zijn ambities voor dit seizoen nog kracht bijgezet. De Nederlander van Red Bull was de hele race heer en meester. De winst kon hem dus ook niet ontsnappen, Verstappen gaat ook aan de leiding in de WK-stand.

Charles Leclerc ging normaal van op de pole starten, maar was ook gecrasht tijdens de kwalificaties. Zijn auto geraakte niet klaar voor de race. Het was dus Verstappen die van op de eerste startpositie vertrok, voor Bottas. Zij behielden deze posities ook na de start. OPGAVE BOTTAS Na twintig ronden begon Verstappen stilletjes aan uit te lopen. Het ging van kwaad naar erger voor Bottas, want bij een pitstop duurde het lang om een probleem aan zijn voorwiel op te lossen. Ze kregen zijn Mercedes niet echt meer aan de praat: Bottas moest opgeven. Zo had Verstappen helemaal vrije baan. Sainz en Norris namen posities 2 en 3 in. Zo lag het podium meteen vast. Voor Mercedes werd het een zeer teleurstellende GP, want Hamilton geraakte niet verder dan plek zeven. Dat maakt van Verstappen de nieuwe leider in de WK-stand.