📷 Charles Leclerc pakt pole positie, maar crasht ook in Monaco

Thuisrijder Charles Leclerc zette de snelste tijd op de tabellen. Hij slechts enkele duizenden voorsprong op Max Verstappen.

WK-leider kwam niet verder Lewis Hamilton dan een zevende plaats, op meer dan een halve seconde van Leclerc.

Leclerc zorgde voor de anticlimax door te crashen. Een rode vlag betekende meteen het einde van de kwalificaties.

Mick Schumacher ging tijdens de derde oefenritten uit de bocht, waarbij zijn bolide zwaar geraakt werd. “Jammer genoeg zal Mick deze namiddag niet deelnemen aan de kwalificatiesessie door de schade aan het chassis opgelopen in zijn crash tijdens FP3", klonk het bij zijn team.

