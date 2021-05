Thierry Neuville crasht in de Rally van Portugal

In de zevende klassementsproef van de Rally van Portugal is Thieryy Neuville met zijn Hyundai i20 Coupé WRC gecrasht.

De zevende klassementsproef van de Rally van Portugal, de vierde manche van het WK rally, zorgde dat Thierry Neuville een tijdverlies van drie minuten en 25 seconden opliep.

Onze landgenoot stond tot voor zijn crash tweede in de tussenstand, op 8,2 seconden van zijn Spaanse ploegmaat Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC).

"Ik kreeg net een nota toen ik de bocht zag komen", vertelt Neuville. "Ik probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef. We gaan nu bekijken of we de schade kunnen herstellen."