Steekt Mercedes zich nog wat weg in Monaco? Red Bull en Ferrari nemen elk een oefensessie voor hun rekening

In Monaco worden de eerste oefensessies al op donderdag gereden. Red Bull en Ferrari mogen na het afwerken daarvan behoorlijk tevreden zijn. Beide teams hebben een rijder in hun rangen die naar een snelste tijd vlamde. Maar kunnen we nu al conclusies trekken? Wellicht niet.

Op zich is het wel weinig verrassend dat de Red Bull goed presteert op het smalle stratencircuit van Monaco. Dat was in de eerste vrije training ook meteen te zien. Het was wel niet Max Verstappen, maar Sergio Pérez die de snelste tijd klokte. Dat was 1:12.487, bijna twee tienden van een seconde sneller dan Verstappen. Sainz posteerde zich nog tussen beiden met de tweede tijd.

Dat was al een teken dat Ferrari goed aan de racedagen in Monaco begonnen was en het trok die lijn door in de tweede vrije training. Sainz was opnieuw tweede, een tiende van een seconde achter zijn ploegmaat Leclerc. Die knalde als thuisrijder op het circuit dat hij zo goed kent naar 1:11.684. Hamilton zette de derde tijd neer, het beste wat van Mercedes genoteerd kon worden.

SCHUMACHER IN DE VANGRAILS

De verwachting is uiteraard dat Mercedes de volgende dagen nog wel wat sterker voor de dag zal komen. Voor Mick Schumacher zat het zeker niet mee. Aan het Casino-plein reed de jonge Duitser zijn Haas in de vangrails.