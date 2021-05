Neuville gaat met veel plezier richting Portugal

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe hebben er een geslaagde seizoensstart op zitten. Nu trekt het duo richting Portugal.

Neuville heeft goede herinneringen aan Portugal. Hij won de wedstrijd in 2018. Wydaeghe reed in Portugal al in 2015 en 2019 mee als co-piloot met onder andere Guillaume de Mevius.

De verwachtingen zijn alvast groot. "Het is een lange rally en op het einde kan er maar één winnaar zijn. Als we willen winnen moeten we in topvorm zijn", zegt Neuville. "Deze rally is echt één van mijn favoriete wedstrijden. Het is een leuke wedstrijd met een rijke geschiedenis.”

Door de coronacrisis is het echter nog steeds anders dan anders. “Vooral de sfeer is er fantastisch, al zal dat dit jaar gezien de omstandigheden toch niet iets minder zijn. Het wordt uitkijken voor de warmte en de invloed op de bandenslijtage. Het wordt de eerste rally waarin we de nieuwe Pirelli's in wedstrijdomstandigheden zullen ontdekken."