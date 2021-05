Vandoorne komt met schrik weg na crash in Monaco: "Ik was even een passagier"

Stoffel Vandoorne moest, na een crash in de Formule E van de Grand Prix van Monaco, Monte Carlo verlaten zonder punten. Onze landgenoot kwam gelukkig met de schrik weg. Maar het is echter 'Not done' om in deze fase van de competitie geen punten te pakken, dat weet ook Vandoorne zelf.

“Een lastige race in Monaco en helaas geen punten. Ik weet echt niet wat er gebeurd is op weg naar bocht 10. Mijn achterwielen blokkeerden, ik verloor de controle en kon Wehrlein niet meer ontwijken. Ik was even een passagier”

“Monaco was een pijnlijke ervaring voor ons. Halverwege het seizoen kunnen we het ons niet meer veroorloven om terrein te verliezen. We moeten nu in detail analyseren waarom we deze problemen gehad hebben. We willen opnieuw het niveau van het begin van het seizoen behalen”, aldus Stoffel Vandoorne in een interview met Sporza.