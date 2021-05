Ook Grote Prijs van Spanje is een kolfje naar de hand van Lewis Hamilton, Verstappen moet tevreden zijn met de tweede plaats

Lewis Hamilton is voorlopig niet te stoppen in de Formule 1. De Brit van Mercedes heeft nu ook de Grote Prijs van Spanje op zijn naam gezet. Max Verstappen eindigde op de tweede plaats en Valtteri Bottas werd derde.

Max Verstappen begon uitstekend aan de Grote Prijs van Spanje, want de Nederlander had bij de start de leiderspositie van Hamilton overgenomen. Verstappen leek ook stand te houden, maar in het slot werd hij alsnog gegrepen door de Brit.

Hamilton hield daarna stand en hij behaalde dan ook zijn derde overwinning van het seizoen. Verstappen werd uiteindelijk tweede en Valtteri Bottas, ploegmaat van Hamilton bij Mercedes, vervolledigde het podium.