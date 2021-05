Mazepin krijgt dubbele en vrij nutteloze straf na hinderen van Lando Norris

Er gaat geen raceweekend voorbij in de F1 zonder dat er iets geschreven kan worden over Nikita Mazepin. In Spanje liet de Rus al tweemaal van zich horen nog voor de race.

In de eerste vrije oefensessie duurde het geen tien minuten voordat Nikita Mazepin de controle over zijn wagen verloor en in de grindbak belandde. In de kwalificaties liet hij op een andere manier van zich horen.

Want in Q1 hinderde hij de McLaren van Landor Norris net voor die zijn snelle ronde wou starten. Norris had een slechte tijd neergezet en werd bijna uitgeschakeld in Q1. De Brit moest opnieuw de baan op in zijn McLaren en kon zich uiteindelijk toch nog plaatsen voor de volgende kwalificatiesessie.

Maar de FIA liet het niet zomaar gebeuren en onderzocht het incident tussen Mazepin en Norris. Ze deelden een dubbele straf uit aan Mazepin. De Rus kreeg een gridstraf van 3 plaatsen en moet één WK-punt inleveren. De straf lijkt echter zeer nutteloos want Mazepin start al vanaf de laatste plaats en heeft helemaal geen WK-punten...