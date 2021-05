F1-rookie krijgt wind van voren (en het is niet Mazepin): "Lijkt wel op kind die zijn snoep niet krijgt"

Het is het eerste jaar in de F1 voor Tsunoda en samen met Nikita Mazepin, die andere rookie, kent hij geen makkelijke start. De Japanner moet telkens het onderspit delven voor zijn ploegmaat Pierre Gasly, wat vooral in de kwalificaties opvalt met de verschillen tussen beide wagens.

Toen Tsunoda er zaterdag al uit lag in de eerste oefensessie, was hij enorm ontgoocheld. Via de teamradio vlogen de verwensingen in het rond. Achteraf vroeg hij zich af of Gasly en hijzelf wel dezelfde wagen hebben.

Het is niet de eerste keer dat Tsunoda opvliegend is via de team radio. Ex-rijder Marcus Ericsson denkt er alleszins het zijne van. De Zweed konn het niet laten om via Twitter zijn mening te delen. "De eerste keren was het leuk, nu is het te veel van het goede. In plaats van te vloeken, te klagen en te doen als een kind die geen snoepje krijgt, zou hij zich moeten focussen om het maximale uit de auto te krijgen. Hij is snel maar lijkt op dit moment zijn eigen grootste vijant te zijn", klinkt het bij Ericsson.

It was fun the first time or 2. But now it’s getting a bit too much. Instead of swearing, complaining and acting like a kid that doesn’t get his candy. He should focus on getting the most out of himself and his car. He’s fast but seems like his own worst enemy at the moment #F1 https://t.co/6sxU01hsxU