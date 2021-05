Stoffel Vandoorne valt uit in Monaco, Da Costa wint na inhaalmanoeuvre in slotronde

De Formule E-race in Monaco is een ontgoocheling geworden voor Stoffel Vandoorne. Hij geraakte niet in de voorste gelederen en viel uiteindelijk uit. Dat Costa won de race.

Kort na de start was er al meteen chaos in de Casino-bocht en daar was ook Stoffel Vandoorne bij betrokken. Zo belandde de Belg met zijn Mercedes in het achterveld. Vandoorne kon in de loop van de wedstrijd wel enkele posities winnen, maar geraakte niet in de buurt van de top tien. Her ergste moest dan nog komen: na een botsing met Wehrlein viel Vandoorne uit en zat de race er voor hem op.

Polesitter Da Costa had zijn zinnen gezet op de overwinning. Alles verliep prima voor de Portugees, tot hij met nog 15 minuten op de klok gepasseerd werd door Evans. Die reed een puike ePrix van Monaco en had lang uitzicht op winst.

DA COSTA GEEFT EVANS KOEKJE VAN EIGEN DEEG

In de laatste ronde gaf Da Costa hem echter een koekje van eigen deeg. Da Costa ging met een knap inhaalmanoeuvre weer voorbij Evans en ook de Nederlander Frijns zou de Brit nog inhalen. Zo lag de top drie definitief vast: de zege was voor Da Costa, Frijns werd tweede en Evans uiteindelijk derde.