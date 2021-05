Lewis Hamilton vlamt het snelst door bij eerste poging in Q3 en start voor Verstappen in GP van Spanje

Het was weer een nipte kwalificatiesessie waarbij het kijken was of Hamilton of Verstappen de snelste tijd zou neerzetten in Spanje. Het is Hamilton die de pole gepakt heeft. Hamilton, Verstappen en Bottas waren duidelijk de drie snelste rijders.

Vijf teams werden vertegenwoordigd door hun beide rijders in Q3: Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren en Alpine. Pérez geraakte een klein beetje in het grind en verloor daar even de controle. Achter hen zette Hamilton wel een snel rondje neer met .1:16.741. Verstappen reed op dat moment de tweede tijd en Bottas de derde tijd. Het was bij die eerste poging dat de omstandigheden het best waren om een snel rondje af te leggen, want in de slotminuten van Q3 lukte dat voor de top drie niet meer. Die lag dus al vast: de pole was voor Hamilton en Verstappen mocht mee op de eerste startrij. LERCLERC NAAR POSITIE 4 Leclerc verbeterde wel nog en ging naar positie 4. De tweede startij bestaat uit de Monegask en Valtteri Bottas. Vertrekken zondag in de race van op rij 3: Ocon en Sainz, respectievelijk de nummer 5 en 6 uit de kwalificatiesessie.