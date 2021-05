Geen vrijgeleide voor Mercedes: Max Verstappen demonstreert snelheid Red Bull-wagen in derde vrije training

Max Verstappen heeft laten zien dat Mercedes de overwinning in de GP van Spanje niet zomaar cadeau zal krijgen. In de eerste twee vrije trainingen was het telkens een Mercedes die de snelste tijd neerzette, met eerst Bottas en dan Hamilton. In de derde training was Verstappen het snelst.

In de vorige oefensessies viel Verstappen telkens op een paar kleine foutjes te betrappen. Die bleven deze keer achterwege en zo toonde Verstappen zich een sterke concurrent voor de Mercedes-mannen. De Red Bull blijkt wel degelijk ook tot zijn recht te komen op het circuit van Catalonië. Bottas geraakte in de derde vrije training overigens niet verder dan de vijfde plaats. Ferrari had immers een opvallend goede sessie. Charles Leclercq klopte de tijd van zijn teamgenoot Carlos Sainz. Zij reden naar de respectievelijk derde en vierde tijd in deze training. ENKEL HAMILTON DICHT BIJ TIJD VERSTAPPEN Voor de toptijd ging het toch vooral tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander van Red Bull reed naar een tijd van 1:17.835 en was hiermee meer dan twee tienden van een seconde sneller dan Hamilton. Afwachten wie het sterkst voor de dag komt in de kwalificaties.

Lees ook... Lewis Hamilton vlamt het snelst door bij eerste poging in Q3 en start voor Verstappen in GP van Spanje